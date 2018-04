Grote klap voor ISIS: Belgische speurders halen propagandamachine offline

Bij een internationale actie gehouden in België, Bulgarije, Frankrijk, Nederland, Roemenië, het Verenigd Koninkrijk, Canada en de Verenigde Staten zijn woensdag en donderdag verschillende propagandasites van terreurorganisatie ISIS offline gehaald. Dat hebben Europol en het Federaal Parket vandaag bevestigd.

De actie werd geleid door het Federaal Parket en gecoördineerd vanuit het hoofdkwartier van Europol door het European Union Internet referral Unit dat deel uitmaakt van het European Counter Terrorism Centre en heeft als doel de verspreiding van ISIS-propaganda via het internet tegen te gaan. De operatie richtte zich op grote propagandaplatformen zoals Amaq, het persbureau waarlangs ISIS in het verleden al meermaals aanslagen opeiste. Zo wordt het voor de terreurgroep veel moeilijker om terroristisch materiaal uit te zenden en bekend te maken.

Bij de actie werden al servers in beslag genomen in Bulgarije, Frankrijk, Roemenië, Nederland, Canada en de Verenigde Staten. In België wordt het onderzoek in samenwerking met de federale politie van Gent gevoerd.