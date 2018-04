Fitte bodyguards lopen hele tijd langs limo Kim Jong-un

Een grappig tafereel gedurende de historische ontmoeting tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. Na een eerste sessie tussen beide heren, verliet Kim het Vredeshuis met een zwarte limousine… en twaalf bodyguards die op elk moment in de buurt van de wagen liepen.

De Noord-Koreaanse leider stond op het punt om samen met enkele landgenoten te lunchen. Dat deden ze immers in het noordelijke gebied van Panmunjeom, de gedemilitariseerde zone tussen beide landen. Hij werd vervoerd met een zwarte limousine, maar kreeg daarbij dus ook het gezelschap van een dozijn bodyguards die hun leider geen moment uit het oog wilden verliezen. Gelukkig bleef de snelheid van de wagen beperkt.

De schouwspel zorgden wel voor wat hilariteit op sociale media. “Waarom is Kim niet naast zijn eigen limousine aan het rennen? Het zou hem goed doen”, reageerde iemand onder meer.

Can somebody please tell Kim it is ok to bring more than one car next time — A New Day (@superdefill) April 27, 2018

The morning session is over, and Kim Jong Un, riding in the Mercedes limo, gets the human motorcade treatment, as his 12 bodyguards get in some nice midday cardio. pic.twitter.com/ZWQC9z2xE6 — Jonathan Cheng (@JChengWSJ) April 27, 2018

that was a long run by the bodyguards. Why isn’t Kim running next to his own limo? It would do him some good — Jeremy Holleb (@JeremyHolleb) April 27, 2018

Na de lunch kwamen de Koreaanse leiders opnieuw samen om een herdenkingsboom te planten. Vervolgens staat nog een diner op het programma, met aansluitend een afscheidsceremonie. Intussen is ook besloten dat ze later dit jaar officieel vrede zullen sluiten tussen hun landen.