Storingen bij app en site van Belfius

Klanten van Belfius ondervinden vrijdag hinder bij het internetbankieren. Zowel de site als de app ondervinden storingen. Belfius zegt dat er sprake is van een selectieve storing, dat meldt VTM Nieuws.

“Momenteel ervaren we een technische storing bij de website en de mobiele applicaties”, klinkt het op Belfius. “Onze technische dienst is op de hoogte gebracht en werkt zo snel mogelijk aan een oplossing. Dringende betalingen kunt u in het kantoor uitvoeren. Onze excuses voor het ongemak.”

Nog volgens de bank zou de storing in de loop van de dag opgelost moeten zijn. Voor dringende betalingen kunnen klanten in de Belfius-kantoren terecht.