Ziekenhuizen geven infecties steeds minder kans

Brussel - De kwaliteit van de infectiepreventie in Belgische ziekenhuizen is heel goed. Dat blijkt uit een rapport van Sciensano, de opvolger van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, over het jaar 2016. Zij gaan na in welke mate een ziekenhuis aan de voorwaarden voldoet om ziekenhuisinfecties maximaal te kunnen voorkomen.

Elk jaar sterven er meer mensen aan ziekenhuisinfecties dan aan ongevallen in het verkeer. Een ziekenhuisinfectie is een infectie die na de opname in het ziekenhuis ontstaat. Voor de derde keer analyseerde Sciensano de kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in 104 Belgische ziekenhuizen.

In 2016 zijn er verschillende verbeteringen waarneembaar tegenover een jaar eerder. Zo heeft 91 procent van de ziekenhuizen minstens één referentieverpleegkundige ziekenhuishygiëne per afdeling (82 procent in 2015). 72 procent van de ziekenhuizen rapporteert systematisch de infecties opgelopen op de intensieve zorgen afdeling (68 procent in 2015). “Hier is echter nog ruimte voor verbetering”, zo luidt het.

De helft van de ziekenhuizen houdt toezicht op het aantal postoperatieve wondinfecties bij patiënten (40 pct in 2015). Ook hier ziet Sciensano nog mogelijkheden voor verbetering.

Ten slotte is er een daling van de incidentie van infecties veroorzaakt door het gebruik van een centrale katheter: 1,8 infecties per 10.000 hospitalisatiedagen in 2016 tegenover 2,2 in 2015.

Sciensano doet ook een aantal aanbevelingen. Zo zijn de gegevens afkomstig van de ziekenhuizen zelf. “Om hun betrouwbaarheid, en dus ook de geloofwaardigheid van de resultaten te garanderen, raadt Sciensano een externe kwaliteitscontrole van de gegevens aan.” Sciensano moedigt de ziekenhuizen bovendien aan om de organisatie van audits over specifieke zorgprocessen verder uit te bouwen.