Alam Khorshed krijgt levenslang voor moord op vrouw en drie kinderen

Brussel - Het hof van assisen van Brussel heeft Alam Khorshed vrijdagochtend veroordeeld tot levenslang wegens de moord op de 30-jarige Rajvir Kaur en haar drie zonen Manraj Singh (6), Karmanvir Jasbir Singh (5) en Navjot Jasbir Singh (2,5) in Etterbeek. Het hof vraagt ook de onmiddellijke aanhouding van Korshed, die zich in Bangladesh zou bevinden.

De jury hield met geen enkele verzachtende omstandigheid rekening.

Op 28 september 2012 ontdekte Jasbir Singh, de echtgenoot van Rajvir Kaur en de vader van de kinderen, hun lichamen in hun huis in de Generaal Capiaumontstraat in Etterbeek. De slachtoffers werden de keel doorgesneden.

Het onderzoek wees al snel in de richting van Alam Khorshed, een collega van Singh. Die laatste, die zich burgerlijke partij heeft gesteld, vertelde dat Khorshed als afwasser werkte in het restaurant Shake Hand in Sint-Pieters-Woluwe, waar hij kok was. Hij zei dat de man hem verantwoordelijk hield voor het feit dat hij geen papieren kon krijgen waarmee hij in België kon blijven.

De drie jonge slachtoffertjes Foto: rr

Twee dagen na de feiten zou hij ook een van zijn buren hebben opgebeld om te vragen “of de vier dood waren”. Een andere kennis van Khorshed vertelde de politie ook dat die laatste hem op 1 oktober 2012 belde om hem te vertellen dat hij vier mensen had afgeslacht. Hij zou gelachen hebben toen zijn gesprekspartner hem vroeg waarom hij hen had gedood.

Bovendien werd het DNA van Khorsed gevonden op het handvat van het mes waarmee de moorden werden gepleegd.