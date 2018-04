Beckenbauer vreest dat Bayern “een Real-complex” heeft

Volgens Franz Beckenbauer, erevoorzitter van Bayern München, wordt Real Madrid langzaamaan het zwarte beest van zijn club. Dat zegt hij in de Duitse krant Bild. “Ik ben bang dat Bayern een Real-complex heeft.”

Bayern München verloor woensdag in de heenwedstrijd van de halve finale van de Champions League in eigen huis met 1-2 van Real Madrid. Volgens de 72-jarige Beckenbauer heeft Bayern een Real-complex ontwikkeld. Het is namelijk al van in april 2012 geleden dat Bayern nog eens een officiële wedstrijd tegen de Koninklijke kon winnen. Toen won Bayern met 2-1 de heenwedstrijd in de halve finale van de Champions League. Een week later schakelde Real de Duitse club wel uit na strafschoppen.

Bayern-erevoorzitter Beckenbauer vond nochtans dat Real Madrid woensdag niet zo sterk voor de dag kwam. “Het was eigenlijk nog nooit zo makkelijk geweest om Real te kloppen. Ze speelden zelfs niet goed.”

De terugwedstrijd is volgende week dinsdag in Madrid. Bayern kan niet rekenen op de geblesseerde verdediger Jérôme Boateng en ook rechterflankaanvaller Arjen Robben is onzeker. Bij Real heeft rechtsachter Dani Carvajal een dijblessure en heeft middenvelder Isco last aan de linkerschouder. Beiden zijn onzeker voor de terugmatch.