Lierse maakt overnemer bekend: “Laatste 72 uur waren een rollercoaster”

Lierse heeft vrijdagmiddag meer nieuws bekendgemaakt over de nieuwe overnemer van de club. Het is ex-Waregemspeler David Nakhid (53) die de Pallieters overneemt na lange onderhandelingen. “We zaten de laatste 72 uur op een rollercoaster”, vertelt CEO Jan Van Elst aan onze redactie.

David Nakhid is een 53-jarige Trinidadaan die als speler onder meer in actie kwam voor KSV Waregem (1990-1992), Grasshopper en PAOK. Begin 2000 probeerde hij het nog even als coach maar in 2015 was hij nog kandidaat FIFA-voorzitter. Hij werd al een tijdje genoemd als mogelijk nieuwe sterke man op het Lisp. Donderdagavond had de club bevestigd dat er een akkoord was met een overnemer, zonder daarbij mee te delen om wie het ging. Vanmiddag werd zijn naam bekendgemaakt.

“We zaten op een rollercoaster. We hebben de laatste 72 uur bijna constant onderhandeld, maar zijn blij dat we uiteindelijk dit akkoord hebben kunnen vinden”, zegt CEO Jan Van Elst van Lierse. “Maar goed, we zijn er nog niet helemaal. Ik zal pas feesten en goed slapen als we ook effectief de licentie krijgen voor het BAS. Als dat lukt, zijn we vertrokken voor de komende vijf jaar.”

Foto: GOYVAERTS/GMAX Agency

“Als het project doorgaat, wil ik een goed gestructureerde profclub uitbouwen met een stevige lokale verankering waar de mensen uit de streek zich kunnen in vinden”, vertelde Nakhid in een korte reactie aan Sport/Voetbalmagazine.

Lierse heeft nu tot woensdag de kans om nieuwe documenten neer te leggen. Het zal vooral belangrijk zijn om de bankwaarborg van de nieuwe eigenaar tijdig aan het dossier toe te voegen. Met het aanstaande weekend en de feestdag op 1 mei wordt dat nog een race tegen de tijd. Op 3 mei moet Lierse verschijnen voor het BAS, dat ten laatste op 10 mei uitspraak doet.

Doelpunt in extra tijd

Een doelpunt in extra tijd. Dat is zowat de beste omschrijving voor het nieuws dat Lierse gisterenavond de wereld instuurde. Maged Samy was al van in september op zoek naar een koper van de club en gisteren werd die dus vlak voor de deadline gevonden. De club moest gisteren voor middernacht het licentiedossier aan het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) bezorgen.

Om een kans te maken op een licentie had de club absoluut een overnemer nodig. Die is er nu, al wil dat niet automatisch zeggen dat de licentie ook al binnen is. De deal die is gemaakt zou alleen doorgaan als de club ook effectief een licentie krijgt. Afwachten of die constructie voor het BAS een valabele constructie is.

Einde aan elf jaar Wadi Degla

Met de overname komt een einde aan het bewind onder Wadi Degla. Jan Van Elst: “Ik heb een groot deel van de 11 jaar Wadi Degla/Lierse met Maged Samy en zijn Egyptische collega’s mogen samenwerken. Deze mensen wilden steeds het beste voor Lierse. Ik wil hen dan ook vooral bedanken voor al hun inspanningen tijdens hun beleid, en daarnaast ook voor de goede medewerking tijdens deze overname.”