Huurling Club Brugge scoort absolute wereldgoal voor club met ex-speler Anderlecht als assistent

Club Brugge investeerde in de zomer van 2017 zo'n 70.000 euro in de toen amper 18-jarige Australiër Riley McGree. De centrale middenvelder werd zes maanden later uitgeleend aan Newcastle Jets FC, een eersteklasser uit zijn thuisland. Daar scoorde McGree vandaag een absolute wereldgoal tegen Melbourne FC. Goed voor zijn vijfde goal van de competitie. Bij Newcastle is Clayton Zane overigens assistent-trainer van dienst. De Australiër speelde tussen 2002 en 2006 voor Anderlecht.

Als u wil weten hoe Zane er nu uitziet...