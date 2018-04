Kampioen met straat voorsprong maar coach van PSG stapt op

Unai Emery (46) verlaat PSG na dit seizoen. Dat heeft de Spaanse coach vrijdag aangekondigd op een persconferentie.

Emery vertelde de spelers van Paris Saint-Germain, bij wie Rode Duivel Thomas Meunier, vrijdagochtend dat hij na dit seizoen vertrekt. De knoop werd doorgehakt na een gesprek met eigenaar Nasser Al-Khelaïfi en sportief directeur Antero Henrique.

PSG won met overmacht de landstitel in Frankrijk, maar werd in de Champions League al in de achtste finale uitgeschakeld door Real Madrid. De Parijzenaars haalden afgelopen zomer nog stevig uit op de transfermarkt door Neymar, Kylian Mbappé en Dani Alves in huis te halen. Neymar geraakte echter geblesseerd voor de terugwedstrijd tegen Real, waardoor de uitschakeling een feit was.

Emery trad in juni 2016 als opvolger van Laurent Blanc aan bij PSG, na een succesvolle periode bij het Spaanse Sevilla. Waar Emery volgend seizoen naartoe trekt, is onbekend. “Ik ga hier met opgeheven hoofd weg en bedank de spelers en supporters voor de twee mooie jaren”, vertelde hij.

Afscheid met treble?

Emery won vorig seizoen de Coupe de France en de Coupe de la Ligue, maar in de competitie was AS Monaco te sterk voor de Parijzenaars. Dit seizoen won PSG met overmacht de landstitel en (opnieuw) de Coupe de la Ligue. Emery kan ook nog de Coupe de France winnen. In de finale neemt PSG het daarin op tegen derdeklasser Les Herbiers.