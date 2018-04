Einde van een tijdperk: club-icoon Andres Iniesta zegt in tranen FC Barcelona vaarwel en krijgt spontaan applaus

Andrés Iniesta: "This is my last season here" Your legacy is infinite. #infinit8Iniesta pic.twitter.com/2ZBQxjyVFv

Andres Iniesta (33) neemt op het einde van het seizoen afscheid van FC Barcelona. Dat maakte de Spanjaard vrijdagmiddag bekend tijdens een persmoment in het trainingscentrum van de club. Die werd bijgewoond door de ganse ploeg van Barcelona, inclusief zijn maatje Lionel Messi. Waar zijn toekomst ligt, maakt hij pas na het seizoen bekend maar wellicht kiest hij voor een lucratief avontuur in China.

Iniesta is een jeugdproduct en een echt boegbeeld van Barça, waar hij de aanvoerdersband draagt. De kleine middenvelder (1m70), geroemd om zijn feilloze passing en doorzicht, won met de Catalaanse topclub sinds zijn debuut in 2002 liefst 31 trofeeën. Daarbij onder meer acht landstitels (een negende is nakend), zes keer de Copa del Rey, vier keer de Champions League en drie keer het WK voor clubs.

De 129-voudig international, om zijn bleke huidskleur ‘El Blanquito’ genoemd, vormde op het middenveld jarenlang een ijzersterk duo met Xavi, die Barcelona in 2015 ruilde voor het Qatarese Al-Sadd. Op zijn erelijst prijken onder meer vier keer Champions League, zes keer Copa del Rey en acht kampioenstitels in La Liga.

“Ik heb deze persconferentie georganiseerd om mee te delen dat dit mijn laatste seizoen hier is”, vertelde een geëmotioneerde Iniesta. “Ik heb lang over deze beslissing nagedacht, heb er met mijn familie over gesproken. Na 22 jaar hier weet ik wat het betekent om voor deze club te spelen. Voor mij is dit de beste club in de wereld.”

De persconferentie werd ook bijgewoond door heel wat spelers Foto: REUTERS

China? "Het is geen club in Europa"

Waar zijn toekomst ligt, is nog onduidelijk. Hij wordt al langer aan het Chinese Chongqing Dangdai Lifan gelinkt. “Ik heb altijd gezegd dat ik niet tegen FC Barcelona zal voetballen. Het is dus geen club in Europa. Maar pas na het seizoen geef ik meer uitleg”, zei Iniesta.

Vorige zomer werd Iniesta al gelinkt aan een vertrek bij Barcelona. Ook toen zouden de Chinese clubs in de rij gestaan hebben voor de middenvelder, net als onder andere Juventus. Iniesta bleef echter en ondertekende zelfs een ‘contract voor het leven’ zodat hij tot het einde van zijn illustere carrière in de Catalaanse hoofdstad kon blijven, maar dat blijkt nu dus toch niet het geval te zijn.

Volgens de geruchten zou Iniesta ook zakelijk profiteren van zijn verhuis naar China. Zijn toekomstige club zou namelijk de rechten verwerven om zijn wijnmerk, Bodega Iniesta, te distribueren. Iniesta zou komend jaar al twee miljoen flessen kunnen exporteren naar China.

Na zijn persconferentie brak er een spontaan applaus los:

?? Iniesta: "My only aim was to be a success at this club and I have done that" #Infinit8Iniesta pic.twitter.com/c34WPrOcoP — FC Barcelona (@FCBarcelona) 27 april 2018