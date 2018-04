Achttien maanden cel voor duo dat in Overpelt 72 kilo coke wilde ophalen

Hasselt / Overpelt - De Hasseltse correctionele rechtbank heeft vrijdag een Nederlander en een Fransman tot 18 maanden celstraf en 6.000 euro boete veroordeeld voor een poging om in Overpelt 72 kilo cocaïne op te halen. Voor de man uit Frankrijk gaat het om een effectieve boete en celstraf, de Nederlander kreeg uitstel voor de celstraf voor de duur die de voorhechtenis overschrijdt.

De cocaïne werd op 26 september 2016 in enkele sporttassen in een container aangetroffen. De twee verdachten bevonden zich in de buurt. Een 24-jarige Amsterdammer vertelde aan de drie rechters dat hij naar Overpelt aan het joggen was. De rechter merkte op dat hij niet echt de looks van een sportief type had, en de kledij die hij droeg, zoals een muts, warme kleding en een fluovest, was ook niet bepaald een joggingoutfit.

De Hasseltse onderzoeksrechter, zelf een fervent loper, voelde de Nederlander hierover in 2016 ook al aan de tand. De wagen Audi A1, waarmee hij zich verplaatste, stond immers in Mechelen geparkeerd, terwijl hij ‘s ochtends in Overpelt rondliep. De container met de 72 kilo cocaïne aan boord was op 21 september vanuit Suriname in de haven van Zeebrugge gearriveerd. Daar konden ze niet bij aanwezig zijn geweest. Vanuit Zeebrugge werd de lading per spoor naar Antwerpen gebracht. Een transportbedrijf in Overpelt ging de container ophalen. Daar zag men de sporttassen met coke, waarna de politie werd verwittigd.

Volgens het openbaar ministerie was de vrachtwagen klemgereden om de chauffeur te interpelleren over de cocaïne. Het OM spreekt van een georganiseerde operatie van een criminele vereniging, aangezien het duo goed wist waar ze de cocaïne uit de container moest halen. “Een Blackberry werd op fabrieksinstellingen geplaatst, zodat er geen gegevens meer werden teruggevonden. Een beklaagde nam een andere naam en identiteit aan en kocht in het Brusselse een rijbewijs met dezelfde naam. In die sporttassen heeft men twee identieke niet gebruikte zegels gevonden om een geopende container naderhand opnieuw te verzegelen. De zogenaamde jogger verbleef enkele uurtjes in een hotel in Antwerpen,” aldus het openbare ministerie. De 27-jarige beklaagde had in Europa al verscheidene gerechtelijke veroordelingen opgelopen.