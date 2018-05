Zo goed dat hij eerste, tweede én derde staat: in de Champions League kan niemand tippen aan Ronaldo. Ook Messi niet

Hij is Mister Champions League. Cristiano Ronaldo mag dan misschien wel met Lionel Messi in een eeuwige tweestrijd verwikkeld zijn, op het kampioenenbal is er geen twijfel wie de sterkste is: alle mogelijke records staan op naam van Cristiano Ronaldo. De rest staat zelfs niet op de foto. Ook Lionel Messi niet. Ronaldo is zo straf dat hij in het lijstje met meeste aantal Champions League-doelpunten per seizoen op één, twee én drie staat. Take that, Lio.

Waanzinnige statistieken. Lionel Messi en Cristiano Ronaldo mogen dan de Grote Twee zijn, in de grootste clubcompetitie ter wereld is het lijstje van CR7 om te duizelen. Meeste doelpunten ooit. Meeste assists ooit. Meeste keer de Champions League gewonnen. Meeste Champions League-matchen gewonnen. Meeste keer topschutter. Als enige ooit in drie verschillende finales gescoord. Als enige ooit in alle groepsmatchen gescoord. Meeste goals ooit in de groepsfase, meeste goals ooit in de kwartfinales, meeste goals ooit in de halve finales en meeste goals ooit in de finale sinds de oprichting van de Champions League.

Zonder Cristiano Ronaldo staat het doelpuntenrecord per seizoen in de Champions League en voormalige Europacup I op veertien - gescoord door voormalig Milan-spits José Altafini (1962-1963) en Lionel Messi (2011-2012). Maar intussen heeft ‘Ronnie’ dat record al drie keer verbeterd: 17 goals in 2013-2014, 16 goals in 2015-2016 en 15 goals in het huidige seizoen. Daardoor staat hij eerste, tweede én derde in het klassement meeste aantal doelpunten in één Champions League-seizoen. De Portugees eindigde de laatste vijf jaar als topschutter op het kampioenenbal en lijkt goed op weg zijn titel nog een jaartje te verlengen.

Ronaldo moet maar één record aan Messi laten

Cristiano Ronaldo scoorde ook de meeste hattricks in één Champions League-seizoen: drie in 2015-2016. In deze ranking staat hij ook op de tweede plek omdat hij ook nog eens twee hattricks scoorde in 2016-2017. Doorheen de jaren scoorde Cristiano Ronaldo zeven hattricks in de Champions League, precies evenveel als Lionel Messi.

Enkel wat betreft meeste doelpunten in één wedstrijd doet Messi beter. De Argentijn scoorde vijf keer tegen Leverkusen in 2012, een prestatie enkel geëvenaard door Shakhtar-spits Luiz Adriano in 2014 tegen BATE Borisov. Het record van Cristiano Ronaldo is ‘amper’ vier goals in één wedstrijd: in de 8-0 zege tegen het Zweedse Malmö in 2015.

Als Ronaldo met zijn Real Madrid in de terugmatch van de halve finales een 1-2 voorsprong tegen Bayern München kan verdedigen, kan hij de eerste speler aller tijden worden die de Champions League vijf keer wint. Voorlopig moet hij dat record nog delen met Clarence Seedorf en Andres Iniesta.