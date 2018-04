Drukke avondspits door verlengd weekend en vakantie in Nederland

We staan niet alleen voor een lang weekend, in Nederland is het ook vakantie. Dat zorgt voor extra drukte op onze weken, zeker rond Antwerpen. Maar ook op de Brusselse ring, waar de avondspits nu al begonnen lijkt.

Rond 15 u. stond er al 121 km file op onze autowegen, wat veel is voor dat uur. De avondspits belooft dan ook erg druk te worden.

“Door het begin van de meivakantie in Nederland was er vandaag al extra veel verkeer uit Nederland op ons wegen. Vooral naar en rond Antwerpen”,zegt het Vlaams Verkeerscentrum.

#E19 #A12 Het blijft heel druk richting Antwerpen door het begin van de meivakantie in Nederland. Hou rekening met vertraging naar en in de ruime regio Antwerpen. — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 27 april 2018

Vrijdagavond is traditioneel de zwaarste avondspits van de week, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

Maar nu staan we ook nog eens voor een lang weekend en trekken velen eropuit. Die uittocht lijkt al begonnen. Op alle grote wegen om de hoofdstad te verlaten is het nu al zeer druk. Op de buitenring richting E40 naar de kust is het aanschuiven.

(later meer)