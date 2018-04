Scholen kunnen sneller extra leerkrachten inzetten in het eerste jaar secundair onderwijs

Wanneer scholen in het eerste jaar secundair te maken krijgen met een sterke toename van het aantal leerlingen, zullen ze in de toekomst sneller extra leerkrachten kunnen inzetten. Dat heeft de Vlaamse regering vrijdag beslist op voorstel van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).

Na de grote toename van het aantal leerlingen in het basisonderwijs van de voorbije jaren laat de stijging zich ook steeds meer voelen in het secundair onderwijs. Vooral in het eerste jaar van de eerste graad zet dat druk op het lerarenkorps, omdat het daar gaat om nieuwe leerlingen die bij de telling van het voorafgaand schooljaar nog niet zijn meegerekend.

Daarom heeft minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) een regeling uitgewerkt waardoor er nu ook sneller meer leerkrachten voor de klas kunnen komen te staan in het eerste jaar van het secundair onderwijs.

Zo zal volgend schooljaar al in oktober gemeten worden hoeveel leerlingen er in het eerste leerjaar van het secundair onderwijs zijn bijgekomen. Op basis hiervan kunnen scholen en scholengemeenschappen die meer leerlingen verwelkomen, ook sneller extra personeel aanwerven.