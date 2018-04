Acht momenten van Iniesta die ons voor altijd zullen bijblijven, inclusief eentje tegen de Rode Duivels én Club Brugge

Het is officieel: Andres Iniesta is Barcelona-speler af. De Spanjaard verlaat na dit seizoen de club waar hij groot werd. Dat maakte hij vrijdag bekend. Hoog tijd dus om de acht (vanwege zijn iconische rugnummer) meest memorabele momenten uit zijn loopbaan als stervoetballer op een rij te zetten.

Debuut tegen Club

El Cerebro zat in oktober 2002 voor het eerst in de selectie bij het Barça van Louis van Gaal. Spelen in de Champions League tegen Lokomotiv Moskou deed hij echter niet. Een week later maakte Iniesta wel zijn profdebuut voor de Blaugrana en dat tegen Club Brugge. Hij speelde de hele wedstrijd op Jan Breydel, toen met nummer 34, en zag Barça met 0-1 winnen dankzij een goal van Juan Riquelme.

14 years ago today, Andres Iniesta made his Barça first team debut in a Champions League game away to Bruges #fcblive pic.twitter.com/qUBYHJYzWm — FC Barcelona Fl (@FCBarcelonaFl) 29 oktober 2016

It was an honour to be the opponent in your first @FCBarcelona game, @andresiniesta8



Fue un honor de estar allí para tu debut, @andresiniesta8 #Infinit8Iniesta https://t.co/aAjqPGrrPa — Club Brugge KV (@ClubBrugge) 27 april 2018

Dribbel tegen Rode Duivels

Iniesta speelde voor het eerst voor Spanje op 27 mei 2006 in een oefeninterland tegen Rusland (0-0). Ruim twee jaar later stond El Ilusionista in de basis bij La Roja voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen de Rode Duivels in Brussel. Spanje won met 1-2 mede dankzij een heerlijke goal van hun nummer zes. Eerst een tackle van Axel Witsel te snel af zijn, dan doelman Stijn Stijnen omzeilen en vervolgens scoren. Vintage Iniesta in de korte ruimte.

Eerste goal voor Spanje

Het eerste internationale doelpunt van Iniesta kwam er op 7 februari 2007 tegen Engeland. En wat voor een! De toen 23-jarige spelmaker, die net ingevallen was, knalde de bal heerlijk in de winkelhaak. Tot verbazing van zichzelf en alle Engelse supporters op Old Trafford. Iniesta zit op dit moment aan dertien doelpunten in 129 interlands.

Winning goal tegen Chelsea

In het seizoen 2008/2009 kende Iniesta een aantal blessures, maar kwam hij uiteindelijk toch tot vijf goals en zeventien assists in alle competities. In de Champions League scoorde hij slechts één keer, maar dat doelpunt was er wel eentje voor de eeuwigheid. In de terugwedstrijd van de halve finale tegen Chelsea leek Barça op weg naar de uitschakeling, tot Iniesta in 93e minuut de 1-1 op het bord knalde. Barça won later de finale tegen Man United met 2-0.

Winning goal in WK-finale

Iniesta won met Spanje twee keer het Europees kampioenschap (2008 en 2012) en één keer het Wereldkampioenschap (2010). In Zuid-Afrika begon Spanje slecht met een nederlaag tegen Zwitserland maar ze haalden wel de finale. Daarin werd Nederland met 1-0 verslagen dankzij een doelpunt van Iniesta in de extra tijd. Emotioneel detail: Iniesta droeg onder zijn truitje een shirt voor zijn overleden vriend Dani Jarque, die op 26-jarige leeftijd bezweek aan een hartfalen in de zomer van 2009.

EK-finale 2012

De Spaanse dominantie werd een derde groot tornooi op rij duidelijk tijdens de EK-finale in 2012. In de groepsfase had Italië La Roja nog op een gelijkspel kunnen houden, maar in de finale gingen de Azzurri met 4-0 voor de bijl. Iniesta zorgde in de finale in Oekraïne niet voor een goal of een assist, maar werd wel verkozen tot Man van de Match. Iniesta werd zelfs verkozen tot Speler van het Tornooi, met amper één assist achter zijn naam. Een erkenning van zijn wereldklasse.

Foto: AP

Andrés Iniesta is the only player in history to named Man of the Match in a EUROs final, World Cup final and Champions League final.



One of the greatest. ???? pic.twitter.com/X6xS8kPxKP — Football__Tweet (@Football__Tweet) 27 april 2018

Staande ovatie in Madrid

De grootste concurrent van Barcelona is natuurlijk Real Madrid. Dat een speler van de Blaugrana een staande ovatie krijgt in Bernabeu, is dan ook een uitzondering. Dat was wel het geval voor Iniesta tijdens de Clasico in Madrid in 2015. Barça won die met 0-4 mede dankzij een geweldige match, goal en assist van Iniesta. De twee die hem voorgingen, zijn Diego Maradona en Ronaldinho.

Bekerfinale tegen Sevilla

Iniesta trad in april 2018 voor de laatste keer aan in een finale voor Barcelona en dat zal hij geweten hebben. De clublegende kreeg in de finale van de Copa del Rey tegen Sevilla alvast een vroeg afscheidscadeau: hij scoorde en kreeg vlak voor het einde een applauswissel. Zelfs Sevilla-fans lieten zich niet onberoerd en klapten mee. Iniesta werd er niet verrassend erg emotioneel van.

Iniesta laat nog even zien dat hij op voetballen zit, 0-4. Het is bij vlagen een demonstratie van Barcelona. Huilende Sevilla-fans op de tribune van het Wanda, die moeten het zich toch anders hebben voorgesteld. #SevBar pic.twitter.com/IlmEu6RMm7 — Ingmar Bos (@IngmarBoss) 21 april 2018