Pijnlijk: opsporingsbericht van dood teruggevonden vrouw per ongeluk opnieuw uitgezonden

De federale politie betreurt de heruitzending vrijdagmiddag op één van het opsporingsbericht voor Christine Lenaerts. De 45-jarige vrouw werd zondagavond in Antwerpen voor het laatst gezien. Donderdag verspreidde de politie een opsporingsbericht. Dat werd vrijdag op één na het Journaal van 13 uur herhaald hoewel het lichaam van de vrouw donderdagavond in Olen werd gevonden. Ze bleek te zijn gewurgd.

“Een spijtige zaak die niet had mogen gebeuren. De heruitzending is jammer”, reageert Sarah Frederickx, adviseur op de persdienst van de federale politie. “Opsporingsberichten worden een tijd op voorhand gepland. De evolutie in de zaak was wat uit het oog verloren. Een spijtige zaak”, aldus Frederickx.

Op de website van de federale politie werd vrijdag na 14 uur het opsporingsbericht aangepast. “Het levenloze lichaam van mevrouw Lenaerts werd ondertussen aangetroffen. De onderzoekers zijn echter nog steeds op zoek naar haar voertuig.”

In het kader van dit onderzoek zijn vrijdagochtend in Spanje twee verdachten uit Herentals en Turnhout gearresteerd.