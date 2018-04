‘Golden State Killer’ ontmaskerd dankzij DNA-materiaal uit commerciële databank

De 72-jarige man die ervan verdacht wordt de ‘Golden State Killer’ te zijn, werd ontmaskerd nadat onderzoekers zijn DNA vergeleken met dat van duizenden profielen op genetica websites, gebruikt door mensen die willen achterhalen hoe ver en vooral naar waar hun stamboom reikt. Toen een match werd gevonden met een van de familieleden van de verdachte, ging de bal aan het rollen.

Minstens 12 moorden, 45 verkrachtingen en ruim 100 inbraken, dat heeft de zogenaamde Golden State Killer op zijn geweten. Woensdag maakte de politie van Sacramento (een stad in de Amerikaanse staat Californië) bekend dat ze Joseph James DeAngelo gearresteerd hadden. De 72-jarige man woonde al bijna dertig jaar lang in hetzelfde huis in een rustige wijk, maar toch had nog geen enkel politieonderzoek naar de ogenschijnlijke alledaagse opa geleid. Tot nu. Maar liefst 42 jaar na zijn eerste misdaad.

Websites als ‘23andme’ en ‘Ancestry’ winnen de laatste jaren aan populariteit: de duizenden gebruikers ervan sturen wat DNA op naar de organisatie die erachter zit in de hoop alles te weten te komen over hun familiestamboom. Waar ze zich zelden of nooit van bewust zijn, is dat hun DNA-monster ook kan onderzocht worden door de politie. Een methode die vragen oproept, want hoe zit het dan met de privacy van al die gebruikers? De openbare aanklager deelde niet mee hoe de politie exact gebruikmaakt van dergelijke commerciële databanken, maar wel staat vast dat ze daardoor de ‘Golden State Killer’ konden ontmaskeren.

De onderzoekers vergeleken het DNA uit de commerciële databank met het DNA van de vermoedelijke dader, afkomstig van verschillende plaatsen van delict, en vonden uiteindelijk een match. Niet van Joseph James DeAngelo zelf, zo slim was hij wel, maar van iemand uit diens familie.

“Het onderzoek is nog lopend,” zei de Chief Deputy District Attorney van Sacramento, Steve Grippi, in een verklaring aan lokale media. “We bevestigen wel dat we via een commerciële databank een match hebben gevonden, maar meer informatie delen we voorlopig nog niet mee.”

“Afgedwongen door juridisch proces”

De woordvoerders van de meest gebruikte websites ‘23andme’ en ‘Ancestry’ lieten al weten dat hun bedrijven niet betrokken waren bij de ’Golden State Killer’-zaak. Bovendien legde die eerste uit dat “ze vragen van de rechtshandhavingsinstanties kunnen weerleggen om privacy van de klanten te beschermen, tenzij dit wordt afgedwongen door een geldig juridisch proces”.

In de realiteit kan de politie dus wel degelijk op onderzoek uitgaan in DNA-databanken, als dat opportuun zou zijn in een lopend onderzoek. U denkt dus best twee keer na voor u een DNA-monster opstuurt om op zoek te gaan naar uw voorouders.