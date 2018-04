Gezocht: Antwerpse socialist die wil/kan/mag speechen op 1 mei

Antwerpen - In tegenstelling tot vorig jaar zal Tom Meeuws in Antwerpen niet speechen op 1 mei. “Hij trekt de lijst niet.” Beels kon evenmin speechen. “Zij is geen lid van de SP.A.”

Iemand van de partij, iemand van het ziekenfonds en iemand van de vakbond. De Antwerpse 1 mei-toespraken liggen sinds mensenheugnis vast. Ook de plaats blijft altijd dezelfde: de Leopold De Waelplaats. Dinsdag krijgen Inga Verhaert, Paul Callewaert en Caroline Copers het woord.

Maar de naam van Inga Verhaert verrast. Ooit haalde ze het nationale nieuws als sidekick van Bruno Tobback bij de voorzittersverkiezingen van drie jaar geleden, toen John Crombez samen met Stephanie Van Houtven de winst binnenhaalde. Momenteel is Verhaert gedeputeerde, in oktober trekt ze de lijst voor de provincie.

Vorige jaar speechte Antwerps SP.A-voorzitter Tom Meeuws. Ook dat was de gewoonte. Steevast sprak de Antwerpse burgemeester. Maar sedert het verlies van het schoon verdiep in 2012 nam de plaatselijke voorzitter over.

Tot dit jaar.

De reden valt niet ver te zoeken. Meeuws mag dan voorzitter zijn, hij trekt in oktober niet de lijs voor de gemeenteraad. Kopvrouw Jinnih Beels kan natuurlijk ook speechen. Maar vooralsnog is ze geen lid van de partij. Even werd er gedacht aan Yasmine Kherbache, lijstduwer en voormalig voorzitter van de Antwerpse afdeling. Uiteindelijk vond de partijleiding de keuze voor Verhaert eleganter.

“De meeting is een beetje bedoeld voor heel de provincie,” zo benadrukt Meeuws” woordvoerder Eva De Wolf. Verhaert trekt niet alleen een lijst, ze heeft ook een lidkaart.