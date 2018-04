Het begon allemaal bij een biefstuk met pepersaus, nu is #typischvlaamsezinnetjes al uren trending

Boven zijn bord steak met pepersaus verwonderde Stef Selfslagh zich over het typisch Vlaamse zinnetje “Had meneer nog graag iets van frietjes gewenst?” Vandaag vertelde hij op Radio 1 over de bijhorende hashtag #typischvlaamsezinnetjes, die twitterend Vlaanderen nu al twee dagen in de ban houdt.

Op restaurant in Knokke-Heist, toen Stef Selfslagh halverwege zijn steak met pepersaus was, vroeg de ober: “Had meneer nog graag iets van frietjes gewenst?” Terwijl hij wachtte op een nieuwe kom frietjes, stuurde hij deze tweet de wereld in:

'Had mijnheer nog graag iets van frietjes gewenst?' Een klassieker in het genre van de #typischvlaamsezinnetjes — stef selfslagh (@stefsel) 26 april 2018

Wat er daarna gebeurde, had hij niet verwacht. Schrijfster Ann De Craemer riep op om de taal te vieren en vroeg de twitterende Vlamingen de leukste Vlaamse zinnen te delen.

Allez hup, laten we de taal vieren en een trending topic starten. Wat is voor jou een echte Vlaamse zin?href="https://twitter.com/hashtag/typischvlaamsezinnetjes?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#typischvlaamsezinnetjes https://t.co/YFBeHupFcW — Ann De Craemer (@AnnDeCraemer) 26 april 2018

Intussen deelden al ruim 4.600 Vlamingen hun favoriete Vlaamse zinnetje, en daar zitten heel wat pareltjes tussen.

'Hoe laat ist?'

'Tijd om uw leven te beteren!'#typischvlaamsezinnetjes — Kimmeke Luyten (@Kimpy001) 26 april 2018

'Ge zou ze vijf frank geven' #typischvlaamsezinnetjes — Hannes Cool (@hannescool) 26 april 2018

Wanneer de ober vraagt of het gesmaakt heeft: “ja, het was heel lekker.”



Om dan nog 2 dagen lang te zagen onder mekaar hoe slecht het wel niet was.#typischvlaamsezinnetjes — Nicolas Bas (@nicolasbas) 26 april 2018