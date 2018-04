Matias Suarez keert niet terug naar Europa: hij tekent tot 2022 bij deze club

Ex-Anderlechtspeler Matias Suarez heeft zijn contract verlengd bij de Argentijnse club Belgrano. Het nieuwe contract loopt tot 2022. Dat meldde de club op twitter.

Matias Suarez heeft het naar zijn zin in zijn geboorteland. Toch kunnen zijn statistieken dit seizoen niet bepaald geweldig genoemd worden. Suarez kwam in 21 wedstrijden slechts aan vijf doelpunten bij zijn club Belgrano. Er waren geruchten dat de Argentijn terug zou keren naar Europa, maar zijn club meldde op twitter dat zijn contract wordt opengebroken tot 2022.

Matías Suárez extendió su vínculo con el Club Atlético #Belgrano hasta junio de 2022.

¡Felicitaciones, Mati!



https://t.co/Em0uYbJYjp. pic.twitter.com/YFgWVnU195 — Belgrano (@Belgrano) 26 april 2018

Suarez verbrak zijn contract in juli 2016 bij paars-wit omdat hij zich niet meer veilig zou voelen in België na de aanslagen van 22 maart dat jaar. Anderlecht stapte daarvoor naar de FIFA. Zij oordeelden dat de terreurdreiging geen grondige reden voor Suarez was om het contract te verbreken. De rechters wezen erop dat de familie meer dan acht jaar in België woonde en hun woonplaats, Ukkel, niet in oorlogsgebied ligt. Daarom moest hij Anderlecht een schadevergoeding betalen van 500.000 euro.

