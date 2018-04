Leverkusen betaalt grof geld voor 17-jarige Braziliaan, die mogelijk vertrek ex-Genkspeler moet opvangen

Bayer Leverkusen heeft de zeventienjarige Braziliaanse aanvaller Paulinho gekocht. Dat meldt de Duitse subtopper vrijdag op zijn website. Leverkusen betaalt 20 miljoen euro aan het Braziliaanse Vasco Da Gama.

Paulinho, voluit Paulo Henrique Sampaio Filho, ondertekende een vijfjarig contract bij Bayern Leverkusen. Duitse media melden dat Leverkusen zo’n 20 miljoen overmaakt aan de Braziliaanse club Vasco Da Gama. Paulinho maakte op zestienjarige leeftijd zijn debuut voor Vasco Da Gama en werd toen al het hof gemaakt door meerdere Europese clubs.

Paulinho is momenteel geblesseerd met een gebroken arm, maar wordt opnieuw fit verwacht wanneer hij op 15 juli bij Leverkusen aankomt. Hij koos voor de Duitse club omdat er heel wat Braziliaanse spelers furore hebben gemaakt. “Emerson, Lucio, Jorginho, Ze Roberto en Juan waren fantastische voetballers. En zij begonnen allemaal hun internationale carrière bij Bayer Leverkusen”, zegt Paulinho op de website van de club. “Bayer Leverkusen heeft een heel goede reputatie in mijn geboorteland. Iedereen kent Leverkusen als de Europese club waar veel Brazilianen gelukkig waren.”

De 17-jarige Braziliaan speelt het vaakst als linksbuiten, dezelfde positie dus als ex-Genkenaar Leon Bailey. De Jamaicaan speelt dit seizoen de pannen van het dak met negen goals en zes assists in de Bundesliga. Hij staat dan ook in de belangstelling van verschillende Europese topclubs, waaronder Chelsea. Door Paulinho in huis te halen, heeft Leverkusen dus een verzekering in huis.