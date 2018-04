Groen licht voor samenwerking verdeling van de klimaat- en energiedoelstellingen

Brussel - Het Brussels parlement heeft vrijdag ingestemd met het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, het Vlaams, Waals en Brussels gewest over de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020.

Het samenwerkingsakkoord werd met een zeer ruime meerderheid goedgekeurd. De PVDA stemde tegen omdat het akkoord te laat en te weinig ambitieus is. “De doelstellingen inzake hernieuwbare energie zullen tegen 2020 niet gehaald worden”, voorspelde Claire Geraets. Dominiek Lootens (Vlaams Belang) onthield zich.

Het samenwerkingsakkoord werd op 12 februari afgesloten tussen de federale regering en de regeringen van de drie gewesten over de verdeling van de Belgische klimaatinspanningen, de zogenaamde ‘burden sharing’.

Voor Brussels milieuminister Céline Fremault (cdH) komt er met de stemming aan de lange saga van de “beruchte” sharing 2020 over de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020. “Het is een sleuteldossier die het imago van ons land en zijn beleidvoerders heeft geschaad in de ogen van de burgers en de internationale gemeenschap”, stelde ze vast. “We mogen niet dezelfde fouten maken met het oog op de burden sharing 2030”, waarschuwde ze. Volgens Fremault zijn de uitdagingen groot en is er dus geen tijd te verliezen. “Het is belangrijk dat België zich inschrijft in het internationale dynamisme voor het klimaat voor de huidige en toekomstige generaties”, stelde ze.