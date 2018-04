Werd Brian Borms vermoord? Nieuwe zoektocht met speleologen naar lichaam

Zele - Leden van de Cel Vermiste Personen en de civiele bescherming hebben vandaag weer gezocht naar het lichaam van Brian Borms. De 24-jarige jongen uit Zele verdween vorig jaar nadat hij met de trein van Antwerpen in Zele nadat hij zijn mama gebeld had om hem te komen ophalen aan in de buurt van het station.

Opnieuw zochten de speurders in en om een vijver en bosje nabij de Lindenstraat in Overmere. Het is daar, op een mast vlakbij dat zijn laatste gsm-signaal gecapteerd werd. Vorige maand werd er ook al gezocht op die plek. Nu spitste het onderzoek zich toe op waterputten in de buurt waarin speleologen afdaalden. Speurders zijn er meer en meer van overtuigd dat Brian Borms omgebracht is en dat het dus niet gaat om een zelfmoordzaak. Mogelijk is hij vermoord of is hij omgekomen na een ongeval en heeft een eventuele aanrijder het lichaam verstopt. Net zoals vorige maand, toen er speurhonden ingezet werden, was de zoektocht ook nu zonder succes.

Al een jaar vermist

De 24-jarige Brian Borms is al bijna een jaar vermist. Hij was op 31 mei 2017 naar Antwerpen gespoord met de trein. Hij had de bankkaart van zijn mama mee en haalde in Borgerhout een geldsom af. Enkele uren nadien keerde hij terug. In het station in Zele stapte hij af, dat blijkt uit de gegevens van de gsm van zijn moeder, die hij bij zich had. Daarna stapte de jongen richting zijn woonst.

Onrustig telefoontje

Op een gegeven moment belde hij zijn moeder thuis op met de vraag om hem te komen afhalen. Een onrustig telefoontje wel, maar op dat moment leek er niet echt iets aan de hand. De moeder reed met haar auto ter plaatse, maar haar zoon was nergens meer te bekennen. De vrouw reed, na een korte zoektocht ter plekke, alleen terug naar huis en probeerde haar zoon nog meermaals te bereiken met het vaste nummer. “Maar de oproepen bleven onbeantwoord. Sindsdien is mijn zoon spoorloos. Heb ik niets meer van hem gehoord”, verklaarde de mama vorig jaar aan TV Oost.