Vete tussen Anderlechtlegendes: “Ik schud hem de hand niet meer vanaf nu”

Er zit een haar in de boter tussen ex-Anderlechtspelers Arie Haan enerzijds en Gille Van Binst en Rob Resenbrink anderzijds. Aanleiding is de biografie van Haan ‘Terug naar Finsterwolde’ waarin de Nederlander terugblikt op zijn carrière als prof. Haan spaarde zijn oude ploegmakkers niet.

De Nederlander Arie Haan bracht onlangs zijn biografie ‘Terug naar Finsterwolde’ uit. In het boek, geschreven door Jules van der Wardt, blikt Haan terug op zijn carrière als betaald voetballer. De Nederlandse ex-middenvelder speelde tussen 1975 en 1981 bij Anderlecht onder meer samen met Gille Van Binst en Rob Rensenbrink. Over deze ploegmakkers had Haan echter weinig mooie woorden over. “Heel hypocriet van hem, want vorige week was hij nog heel vriendelijk tegen ons”, reageerde Van Binst.

Haan komt in zijn boek naar buiten met concrete voorbeelden van matchfixing. Zo zou voor een wedstrijd tegen Beveren Van Binst tegen Haan gezegd hebben dat de linksbuiten van de Waaslanders, François Janssens, die match weinig zou laten zien. Haan vond dat vreemd omdat Janssens uitgerekend in die match een reuzekans miste. “Onzin”, volgens Van Binst. “De linksbuiten van Beveren heette ten eerste Jean en niet François. Bovendien heb ik nooit in mijn leven een match moeten fixen.”

Verdachte bekerfinale

Ook aan de bekerfinale van 1977 tussen Anderlecht en Club Brugge zit volgens Haan een reukje. De beker ging toen mee naar West-Vlaanderen, nadat Club een 3-1 achterstand omboog in een 3-4 overwinning. Van Binst zou na zijn carrière over die match gezegd hebben dat hij de Nederlanders toen goed had liggen. Ook dat wordt door de ex-verdediger ontkend. “Ik zweer op het hoofd van mijn zoon dat ik geen contact heb gehad met Club Brugge. Een bekerfinale verkopen? Ben je gek?”

Niet alleen Van Binst is verbijsterd over de getuigenissen van Haan. Ook gewezen Gouden Schoen Rob Rensenbrink is niet blij met de uitlatingen. “Haan brengt me aan het lachen met zijn leugens”, foetert zijn landgenoot. “Ik schud hem de hand niet meer vanaf nu”.

