Lichaam van man honderden keren overreden door metro, omdat medewerker denkt dat het een dode vos is

Het lichaam van een 47-jarige man zou ruim 300 keer overreden zijn door Londense metro’s. Dat kon gebeuren doordat een medewerker dacht dat het om een dode vos ging, hoewel er “al meer dan 15 jaar geen vos gesignaleerd is op die lijn”.

Op 28 december 2017 kwam er bij de meldkamer van de Londense metro een bericht binnen over een geactiveerde drukschakelaar op de Piccadilly-lijn. Een medewerker van de dienst ging op inspectie en zag op het spoor tussen station Holborn en Russell Square het karkas van een dier. Hij liet aan de metrobestuurders weten dat het om een dode vos ging, meldt de Standard.

Aangezien een overleden dier op het spoor geen uitzondering is, reden de metro’s gewoon door. Totdat 14 uur later bleek dat het karkas het lichaam van een man was. “We werden om 01.42 uur op 29 december gebeld dat er een lichaam was gevonden in de tunnel tussen Holborn en Russel Square”, stelt een woordvoerder van de Britse transportpolitie.

300 keer overreden

Ondertussen waren er ieder uur 26 metro’s gepasseerd op het stuk spoor, waardoor de man meer dan 300 keer werd overreden.

Volgens de transportpolitie gaat het om een 47-jarige man uit Maidenstone. “Hij lijkt niet onder verdachte omstandigheden te zijn overleden”, klinkt het nog. “Ons medeleven gaat uit naar de familie en vrienden van de man.”

Opmerkelijk aan de kwestie is dat de man voor een vos werd aangezien. “Op dat stuk spoor zijn al ruim 15 jaar geen vossen gezien, dood of levend”, aldus een bron aan de Standard.