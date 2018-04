Wat gebeurde er nu weer in Yeonpyeong, waarvoor Kim Jong-un zich verontschuldigde?

Het eerste wat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un deed nadat hij de hand van zijn zuidelijke ambtsgenoot geschud had, was zich verontschuldigen voor Yeonpyeong. Op dat kleine Zuid-Koreaanse eiland kwamen in 2010 soldaten én burgers om het leven toen Noord-Korea onverwachts granaten afvuurde.

Op 23 november 2010 gebeurde wat de inwoners van Yeonpyeong al heel hun leven vreesden. Hun eiland werd het doelwit van agressie uit het noorden. 180 granaten werden onverwacht afgevuurd. De inwoners moesten vluchten voor hun leven.

Foto: AFP

Een waarschuwing via telex

Yeonpyeong ligt in de Gele zee, pal op de grens tussen Noord- en Zuid-Korea. Officieel hoort het eiland bij Zuid-Korea, maar de wateren waarin het ligt worden door de beide Korea’s opgeëist. Precies in die wateren houdt de Zuid-Koreaanse zeemacht in november 2010 een grote militaire oefening. Uiteraard worden de manoeuvres nauwgezet in het oog gehouden door de Noord-Koreanen. Die sturen nog een telex om te waarschuwen dat er bij de oefening geen echte projectielen gebruikt mogen worden. Of de Zuid-Koreanen het bericht negeerden of dat de boodschap verloren ging, is nooit duidelijk geworden. Maar anderhalf uur na het verzenden van de telex, begint de Zuid-Koreaanse marine aan haar oefening, mét projectielen.

Noord-Korea is razend en reageert twee uur later: granaten regenen neer op het eiland Yeonpyeong, het dichtstbijzijnde stukje van Zuid-Korea dat de kanonnen van het noorden kunnen bereiken. Twee bouwvakkers, Kim Chi-baek (60) en Bae Bok-chul (59), worden bij die onverwachte aanval gedood. Ze sterven onder het puin van een militaire marinebasis die ze aan het bouwen waren. Ook de Zuid-Koreaanse marine verliest twee personeelsleden, wanneer officieren Seo Jeong-wu en Ilbyeong Moon Gwang-wuk elk getroffen worden door een granaat.

Foto: BELGAIMAGE

Wanneer de eerste golf van granaten ophoudt, haasten 1.500 van de 1.780 inwoners zich van het eiland af. De overheid stuurt boten naar het eiland, maar veel inwoners gebruiken hun eigen vissersboten om naar Incheon City te vluchten. Dat is de dichtstbijzijnde havenstad op het Koreaanse vasteland, zo’n 112 kilometer vanuit Yeonpyeong.

De ravage op Yeonpyeong is groot. Hoewel de Noord-Koreanen de militaire basis viseren, verwoesten de granaten 25 woningen en beschadigen 78 anderen. Het eiland verliest ook 70 procent van haar bossen en akkers in een brand die ontstaat door de beschietingen.

Foto: BELGAIMAGE

Noord-Korea wijst met beschuldigende vinger naar de zuiderbuur: granaten van de militaire oefening waren volgens de minister van Buitenlandse Zaken in de Noord-Koreaanse wateren terechtgekomen. Waarop het noorden besloot te reageren. Al zien sommigen nog andere redenen. Korea-expert Bill Powel legt in een artikel inTime Magazine de link naar Kim Jong-un zelf, die was zes weken voordien aan de macht gekomen in Noord-Korea. Volgens Powell was de beschieting van Yeonpyeong vooral profileringsdrang van de jonge leider.

Invloed op de onderhandelingen

Vandaag, bijna acht jaar later, vragen de inwoners van Yeonpyeong niet om schadevergoedingen of zelfs excuses. De eilanders proberen de onderhandelaars zo ver te krijgen dat ze tot een oplossing komen die de dreiging in het grensgebied wegneemt. “Het uitbreken van oorlog is een risico dat altijd aanwezig is op de eilanden, we maken ons altijd zorgen”, vertelt een visser van het naburige eiland Baengnyeong aan de Zuid-Koreaanse nieuwssite koreatimes.co.

Koreaanse eenheidsvlag Foto: REUTERS

Bij de aanvang van de gesprekken in april hesen de vissers van Yeonpyeong de nieuwe Koreaanse eenheidsvlag op hun vissersboten. Enkelen van hen kwamen ook zelf naar de onderhandelingen.

Ook Kim Jong-un merkte de hun acties op. “Op mijn weg naar hier zag ik inwoners van het eiland Yeonpyeong, die zijn nog steeds ongerust zijn over een mogelijk bombardement van het Noord-Koreaanse leger. Zij verwachten veel van onze ontmoeting vandaag.”