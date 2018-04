PORTRET. David Nakhid: van kandidaat FIFA-voorzitter tot eigenaar van Lierse

Van een Egyptenaar naar een voormalige profvoetballer uit Trinidad & Tobago die woont in Libanon. Met David Nakhid (54) heeft Lierse een wereldburger als nieuwe eigenaar.

De voormalige profvoetballer van SV Waregem – waar hij tussen 1990 en 1992 speelde – groeide op in een diplomatenfamilie op het eiland in de Caribische Zee en studeerde Politieke Wetenschappen in Washington. Door zijn voetbalcarrière zag hij de halve wereld. Na zijn Waregemse passage speelde hij in Zwitserland (Grasshoppers), Griekenland (PAOK), Libanon (Al-Ansar), Trinidad & Tobago (Joe Public), de Verenigde Staten (New England Revolution), Zweden (Malmö) en de Verenigde Arabische Emiraten (Emirates Club). Hij speelde ook 35 keer voor zijn nationale ploeg. Tegenwoordig woont hij in Beirut, waar hij sinds 2006 een voetbalschool heeft, de David Nakhid International Football School. Mogelijk wil hij bij Lierse enkele talenten uit die academie plaatsen. Na zijn actieve carrière was hij ook trainer van twee clubs in Beirut en een eersteklasser uit Trinidad & Tobago.

Maar zijn five minutes of fame beleefde Nakhid in 2015. Na het vertrek van Sepp Blatter als voorzitter van de FIFA stelde hij zich kandidaat om de Zwitser op te volgen. Maar door de schuld van de voetbalbond van de Maagdeneilanden mocht hij van de FIFA uiteindelijk niet deelnemen aan de verkiezing. Elke kandidaat-voorzitter moet de steun krijgen van vijf voetbalbonden. Die had Nakhid, alleen hadden de Maagdeneilanden ook al hun steun beloofd aan een andere kandidaat.