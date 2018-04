Avicii’s ‘geheime’ vriendin deelt voor het eerst reactie: “Onze relatie zou pas bekend raken als we een eerste kindje hadden”

“Lieve Tim, het dringt nu pas tot me door dat ik je nooit meer opnieuw zal zien.” Het zijn de eerste woorden in een emotionele brief van Tereza Kacerová. Het Tsjechische model was tot voor kort de vriendin van Tim Berger, wereldwijd gekend als Avicii. Nu kruipt ze in haar pen om haar liefde en verdriet te uiten - voor de allereerste keer, want hun relatie was tot nu een groot geheim voor de buitenwereld. Lees hier haar volledige brief.

Op 20 april raakte bekend dat de Zweedse dj Tim Berger overleed in zijn hotelkamer in Oman. De doodsoorzaak werd nog niet officieel bekendgemaakt, maar na een open brief van zijn ouders wijst alles in de richting van zelfdoding. Zijn familie benadrukte dat hij niet gemaakt was voor de schijnwerpers en er steeds vaker moeite mee had om een balans te vinden tussen gelukkig zijn en doen wat hij het liefste doet: muziek maken. Hij was op zoek naar rust. En laat dat net zijn wat de jonge dj jammer genoeg niet vond.

Over Avicii’s privéleven was maar weinig bekend. Ook dat hij al even een relatie had met de 25-jarige Tereza Kacerová, een Tsjechische model, werd verborgen gehouden voor de media. Maar nu deelt ook zij haar gevoelens van verdriet en liefde met de wereld. Berger was haar grootste steun en toeverlaat en ze kan nog steeds niet geloven dat hij er nooit meer zal zijn.

Kinderplannen

Kacerová vertelt in een emotionele brief op Instagram hoe ze er naar uit keek om de toekomst in te gaan met Berger. Zo zouden de twee ook kinderplannen hebben. Ook vertelt ze hoe haar zoontje Luka helemaal gek was van hem en hoopt dat hij Avicii nooit zal vergeten. Dat ze hem er altijd aan zal herinneren door de vele video’s en foto’s te tonen.

Enkele van die foto’s deelt ze via Instagram. Het zijn hartverscheurende beelden van een ogenschijnlijk dolgelukkige Avicii: verliefd kijkend naar zijn vriendin, al spelend met haar zoontje, tijdens uitjes met hun drieën, de eerste dj les van Luka …

(lees verder onder de post)

The brightest stars burn out the fastest. A post shared by Tereza Kacerová (@terezakacerova) on Apr 26, 2018 at 7:31pm PDT

De brief

“Lieve Tim,

Ik heb de laatste dagen gewacht om te ontwaken, gewacht tot iemand me zou zeggen dat dit een of andere slechte grap is, dat het een vreselijke fout is. Ik denk dat het nu pas tot me droodringt dat ik je nooit meer opnieuw zal zien.

De eerste dagen viel ik al je vrienden lastig (zijn ze wel écht zeker, hebben ze wel bewijzen, waar is Tim?!) en las ik alle artikels op Google in de hoop dat iemand zou zeggen dat het een allemaal een vergissing is. Elke keer dat ik ‘RIP’ en ‘Avicii’ samen in een zin zag staan, of de datum van je overlijden, ging ik opnieuw in shock. Toen ik zag dat ze je pagina op Wikipedia hadden aangepast van ‘is’ naar ‘was’, huilde ik. Ik heb er minutenlang naar gestaard, mezelf afvragend waarom er staat dat je op 20 april 2018 bent overleden. Het sloeg nergens op. Je bent te jong en te geweldig en ik hou te veel van jou om dat bij jouw naam te zien staan. Ik keek weg, maar elke keer ik terug ging kijken, stond het er nog steeds. Ik word niet meer wakker met je hoofd op mijn borst en dat van Luka op mijn schouder. Integendeel, ik word nu elke dag uit mijn slaap getrokken door een gevoel van angst en met een versnelde hartslag. Probeert het mijne misschien dubbel te kloppen, ook voor dat van jou?”

In haar Instagram-post staat de volledige brief te lezen.

Part 1/2 A post shared by Tereza Kacerová (@terezakacerova) on Apr 26, 2018 at 7:35pm PDT

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.