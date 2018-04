Leerlingen leggen dubbel zo snel examen af in vergelijking met ‘gewone’ studenten door deze bijzondere vaardigheid

Minstens 200 leerlingen uit een afgelegen dorpje in India leerden in school een wel heel speciale vaardigheid, waardoor ze dubbel zo snel kunnen schrijven en examens in een mum van tijd afleggen. De kinderen krijgen van kindsbeen af les in het schrijven met beide handen en zijn op het einde van hun middelbare school perfect tweehandig. Dat is echter nog niet alles: ze worden getraind om met beide handen tegelijkertijd hun leerstof neer te pennen, vaak zelfs in verschillende talen. Maar nu wordt het voorbestaan van de unieke school bedreigd.

Hoewel slechts één op een miljoen mensen ambidextrisch zijn en met beide handen kunnen schrijven, telt een piepklein dorpje in het oosten van India, minstens 200 mensen die perfect tweehandig zijn. De vaardigheid wordt hen op school aangeleerd door de directeur van de lokale school, de voormalige soldaat VP Sharma, die werd geïnspireerd door de eerste president van India.

“Ik reisde met de bus toen ik een artikel over president Rajendra Prasad las”, aldus de man. “Ik kwam te weten dat hij met beide handen kon schrijven en besloot het ook eens te proberen.” Enkele jaren later opende hij een school in zijn geboortedorp en wilde hij de vaardigheid doorgeven aan zijn leerlingen. Ondertussen studeerden al honderden leerlingen af die met zowel de linker- als de rechterhand kunnen schrijven.

“We beginnen van kindsbeen af in de eerste klas”, legt Sharma uit. “Twee jaar later kunnen de kinderen zich al goed redden met beide handen. Nog enkele jaren later kunnen ze snel en accuraat schrijven met de linker- en rechterhand. Meer nog, ze kunnen twee verschillende teksten schrijven, op hetzelfde moment, een met elke hand.” De leerlingen van de bijzondere school moeten elk lesuur minstens een kwartier met beide handen schrijven, en leren ook verschillende talen.

Crowdfunding

Hoewel het unieke lesplan onder meer Zuid-Koreaanse onderzoekers naar het kleine dorpje op zo’n vijftien kilometer van de Indiase stad Budhela lokte, ziet het ernaar uit dat de leerlingen binnenkort zelf zullen moeten leren schrijven. De school geeft vooral les aan kinderen uit arme gezinnen, maar kampt zelf met financiële problemen. Leraars krijgen al een tijdje geen wedde meer en dreigen ermee op te stappen als de situatie niet verandert.

“Binnenkort moet ik mijn kind naar een staatsschool sturen”, aldus een ongerust moeder. “Maar de kwaliteit van het lesgeven is daar ondermaats.” Sharma zette een crowdfundingcampagne op zodat de school haar hoofd boven water kan blijven houden en de bijzondere vaardigheid kan blijven aanleren. “Als ik in staat ben om de leraars en leraressen te betalen, ben ik ervan overtuigd dat we briljante en intelligente kinderen kunnen klaarstomen voor de toekomst.”