Sterkhouder Capon verlengt zijn contract bij KV Oostende

Oostende - Brecht Capon heeft zijn contract bij KV Oostende verlengd. Dat meldt KV Oostende op zijn website. De 30-jarige Capon tekende bij voor drie seizoenen plus een optie voor een vierde seizoen.

Brecht Capon kwam in de zomer van 2015 over van KV Kortrijk en is sindsdien een vaste waarde op de rechtsachter. “Als Oostendenaar kan ik nergens beter zijn dan bij KVO”, zegt de vice-aanvoerder op de website van de club. “Na het vertrek van Marc Coucke was er even onzekerheid, maar met Peter Callant en Hugo Broos waait er nu echt een nieuwe wind in Oostende. De club gaat terug naar de waarden die ik als kind kende toen ik met mijn vader naar KVO ging kijken. Dat wil zeggen een over-mijn-lijkmentaliteit, spelers die hun shirtje nat maken en een gezonde mix van jong geweld en ervaren spelers. Die waarden zijn ook waar ik zelf voor sta en ik ben dan ook blij dat ik deel blijf uitmaken van dit nieuwe ‘KVO 3.0’. Volgend seizoen doen we resoluut een gooi naar Play-off 1.”

Capon scoorde dit seizoen vier doelpunten en gaf een assist in 28 competitiewedstrijden voor de kustploeg.