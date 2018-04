Amazon is nu meer waard dan Microsoft

Brussel -

Amazon heeft na de forse koersstijging van het aandeel opnieuw de tweede plaats van duurste Amerikaanse onderneming veroverd. De internetreus was vrijdagmiddag 775 miljard dollar waard; dat is een pak meer dan de 734 miljard dollar van Microsoft, berekende het persagentschap Bloomberg. Sommige analisten verwachten zelfs dat de 1.000 miljard in zicht is.