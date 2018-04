Man blijft in de cel voor brandstichting in Lichtervelde

Brugge / Lichtervelde - De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van een 30-jarige Gentenaar met een maand verlengd op verdenking van opzettelijke brandstichting. De man van Iraanse origine zou verantwoordelijk zijn voor enkele autobranden bij een garage in Lichtervelde.

Dinsdag 17 april vatten enkele wagens vuur aan de garage Astiac langs de Roeselarebaan in Lichtervelde. De brand werd kort na middernacht opgemerkt door toevallige voorbijgangers. Twee auto’s zijn helemaal uitgebrand, maar ook twee andere voertuigen liepen ernstige schade op. In totaal zou de schade oplopen tot ongeveer 40.000 euro.

Het onderzoek bracht snel aan het licht dat de brand opzettelijk werd aangestoken. De speurders kregen twee mannen van Iraanse origine als verdachten in het vizier. De eerste verdachte werd echter kort na zijn aanhouding al opnieuw vrijgelaten door de onderzoeksrechter. De andere verdachte had hem immers vrijgepleit, door te verklaren dat hij eigenlijk geen actieve rol speelde bij de brandstichting. De raadkamer besliste vrijdagochtend dat de 30-jarige Gentenaar zelf wel een maand langer in de cel moet blijven. Zijn precieze motief voor de feiten is voorlopig nog niet duidelijk.