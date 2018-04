Camembert teruggeroepen wegens aanwezigheid E.colibacterie

Brussel - De Franse kaasproducent Fromagerie du Plessis roept bepaalde doosjes camembert terug naar de winkels. Bij een controle werd de aanwezigheid van Escherichia coli O26 H11 aangetroffen, die gastro-enteritis kan veroorzaken. En dat kan bij jonge kinderen leiden tot ernstige niercomplicaties.

De betrokken doosjes werden verkocht in verschillende winkels in België, Frankrijk, Nederland en Luxemburg. Het gaat om Camembert Petite Normande AOC 250 gram van het merk La Petite Normande die ten minste houdbaar is tot 08/05/2018, en om Camembert De Normandie 250 gram van het merk AF! ten minste houdbaar tot 27/04/2018. Beide werden verkocht tussen 3 en 10 april.

De producent vraagt om de kaas niet te consumeren en terug te brengen naar het verkooppunt. Wie toch al van de kaas gegeten heeft en symptomen heeft van gastro-enteritis, neemt best onmiddellijk contact op met een arts. Wie vragen heeft voor de producent, kan mailen naar qualite@fromagerie-du-plessis.fr of telefoneren naar 0033231483585.