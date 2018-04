In elkaar geslagen omdat hij vroeg de muziek stiller te zetten

Brakel / Nederbrakel - Na drie keer beleefd vragen of de muziek wat stiller kon, werd André Vander Kerken (58) uit de Serpentestraat in het Oost-Vlaamse Brakel vorige zaterdag slachtoffer van blind geweld. Hij hield er onder meer een hersenschudding aan over.

“Hoewel ik hier pas vijf maanden woon, woon ik heel graag in deze straat en in Brakel en zal ik hier blijven”, weet André Vanderkerken. “Toch is dit een traumatische ervaring. Daar ben je enkele dagen niet goed van. Nog steeds leef ik op pijnstillers en slaapmiddelen.

De huurder van de woning achter ons, verblijft momenteel in het buitenland. Toch was er zaterdag plots beweging. De jongen die dagelijks de brievenbus komt lichten, gaf er een feestje voor zijn vrienden. Door de luidsprekers klonk luide hiphop. De ramen van de woning stonden wagenwijd open. Rond 14 uur vroeg ik hem om de muziek wat zachter te zetten. Dat deed hij meteen, maar een uurtje later stond de volumeknop weer op het maximum. Vooral de zware bassen, stoorden me. Tegen 20 uur vroeg ik opnieuw om de muziek wat zachter te zetten. Toen kwam een meisje de deur openen en opnieuw ging het volume lager, hetzij miniem. Toen ik tegen 21.50 uur, nadat ik al een slaappil had genomen, opnieuw ging aanbellen, kwam datzelfde meisje opendoen. Nog voor ik mijn vraag kon stellen, lag ik midden op de straat. Achteraf zou ik van de politie vernemen dat het een kerel was met roots in de Dominicaanse Republiek. Door de duw, vloog ik met mijn gezicht tegen het asfalt. Nog voor ik het besefte, kreeg ik van alle kanten stampen. Ook op mijn arm ving een trap op. Veel weet ik er niet meer over. Plots zat ik bij me thuis met de politie en een ambulancier.

De blauwe ogen hou ik over aan de zware hersenschudding en een inwendige bloeding. Dat bloed zakte tot onder mijn ogen.

Mijn aanvaller vertelde aan de politie dat ik hem geduwd heb. Toch kon de politie geen schrammetje vaststellen bij hem. Waarschijnlijk wordt het woord tegen woord. Ik ben al blij dat mijn bril, noch mijn neus, noch mijn tanden gebroken zijn. Wie zou dat betalen? Ook vraag ik me af wat indien de rollen omgekeerd waren. Ongetwijfeld was ik toen wel opgepakt. Nu werd niemand opgepakt”, besluit het slachtoffer.

Bij het Parket van Oudenaarde konden we gisteren niemand bereiken voor commentaar.