Oud-garagist zag verpleegster mogelijk het laatst: “Ze was in nood”

De vermoorde gevangenisverpleegster werd kort voor haar dood nog gezien door een getuige. “Ik snap niet dat de politie de vrouw niet kon redden met de info die ik gaf”, zegt Denis Sleeckx aan VTM NIEUWS. De oud-garagist kreeg bezoek van een koppel dat ‘de auto van hun tante’ wou verkopen. De verpleegster zat op de achterbank, volgens de man duidelijk in nood.

“Van kastje naar de muur”

Om tijd te rekken beloofde Sleeckx aan het koppel dat hij het nodige geld bijeen zou zoeken. Ze zouden enkele uren later terugkomen, maar dat deden ze dus niet. Intussen belde Sleeckx naar de politie van Herentals en van Geel. “Ik heb mijn burgerplicht gedaan”, zegt de oud-garagist. “Ik heb de politie verwittigd.” Maar Sleeckx had het gevoel dat hij van de kastje naar de muur gestuurd werd. “Ik gaf hen de naam en de nummerplaat van het koppel, maar de politie zag daar niets verdachts aan”, vertelt hij.

In actie geschoten

De politie zou wel degelijk pv’s hebben opgesteld van wat de getuige heeft gemeld en zou ook meteen in actie geschoten zijn, meldt het parket aan VTM NIEUWS. Zo kwamen ze ook langs bij de man thuis, wat er volgens Sleeckx dan weer voor gezorgd heeft dat de vermoedelijke moordenaars op de vlucht sloegen. De politiewagen stond immers gewoon op de oprit.

Gewurgd

Pas toen de getuige naar het nieuws keek en de beelden van de vrouw zag, herkende hij haar.

Helaas kwam alle hulp te laat: volgens autopsie is verpleegster Christine Lenaerts gewurgd.

Een wandelaar trof haar donderdagavond rond 20.30 uur aan in de omgeving van het jaagpad langs het kanaal Herentals-Bocholt in Olen, aan de overzijde van de bedrijfssite van Umicore. Haar lichaam lag in het struikgewas, verstopt in het kreupelhout.