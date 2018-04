Gebrek aan alternatieven voor Teodorczyk: “Harbaoui? Sorry, dat is Play-off 2”

Anderlecht moet zondag de wei in tegen Charleroi. Paars-wit kan maar beter de drie punten thuishouden, wil het een waterkans behouden op de titel. Coach Vanhaezebrouck kan niet rekenen op spits Lukasz Teodorczyk. “Misschien speel ik wel met een valse negen”, hintte hij op de persconferentie in aanloop naar de match.

Lukasz Teodorczyk is geschorst tegen Charleroi. Daardoor kampt Anderlecht met een spitsenprobleem. Silvère Ganvoula lijkt de meest logische vervanger voor de Pool, maar de Congolees kon voorlopig nog niet echt bekoren. Hij scoorde wel drie doelpunten in acht wedstrijden sinds zijn terugkeer naar Anderlecht, maar moet zich voorlopig tevreden stellen met een rol als invaller. Voor Vanhaezebrouck hoeft dat niet per se een groot probleem te zijn: “Misschien speel ik wel met een valse nummer negen. Hanni deed dat bijvoorbeeld goed. Ik bekijk wie die rol nu zou kunnen invullen.”

Vanhaezebrouck is teleurgesteld in het clubbestuur. “Ik heb jongens als Beric en Harbaoui laten vertrekken, omdat mij verzekerd werd dat er een vervanger zou komen. Dat die er niet gekomen is, was totaal niet voorzien.” Het is dubbel zuur voor Anderlecht omdat zowel Harbaoui als Beric bij respectievelijk Zulte Waregem en Saint-Etienne momenteel wel goede prestaties neerzetten. Vanhaezebrouck is echter niet onder de indruk van Harbaoui: “Sorry jongens, maar dat is slechts Play-off 2”, liet de Anderlecht-coach verstaan.

Krappe kern

Teodorczyk is mogelijk niet de enige die zondag ontbreekt. Er zitten nog een aantal belangrijke spelers in de ziekenboeg en Vanhaezebrouck beschikt over weinig volwaardige alternatieven in zijn wat krappe kern. “Onyekuru en Najar speelden met de beloften, maar het is afwachten of ze de selectie halen. Ook Kums en Markovic zijn twijfelachtig voor zondag. Zij hebben nog last van kleine kwaaltjes.” Toch blijft de coach van de recordkampioen strijdvaardig: “Thuis willen we alles winnen”, besluit hij.