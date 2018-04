Binnenkort opent nieuwe Primark de deuren op de Meir. Ontdek hier al hoe de grootste winkel van de keten in België eruitziet

Vanaf maandag 30 april is de grootste en drukste winkelstraat van Antwerpen een nieuwe kledingwinkel rijker. Internationale retailer Primark opent dan de deuren van hun zesde en grootste winkel van de keten in België op de Meir. Shoppers zullen onder andere kleding, schoenen en lingerie kunnen uitzoeken op de twee verdiepingen van een historisch gebouw dat pas werd gerenoveerd. Het Nieuwsblad Online mocht even proeven van hoe de ‘flagship store’ eruit ziet.

“De Meir is een absolute toplocatie”, aldus Gerry Butler, de directeur van Primark Benelux. “We zijn dan ook heel fier met deze winkel in de drukste winkelstraat van Antwerpen.” Klanten die op zoek zijn naar de nieuwste modetrends aan aantrekkelijke prijzen worden maandag met open armen verwelkomd in de nieuwe vestiging van de Ierse modeketen. Primark werkte twee jaar lang aan de 5900 m² grote winkel, die meteen de grootste van België wordt.

Niet alleen fashionistas en koopjesjagers zullen profiteren van de flagship store, de nieuwe winkel zal ook een positieve impact hebben op de werkgelegenheid: er werden intussen al 550 vacatures gecreëerd en ingevuld. “We zijn verheugd met de opportuniteiten die Primark Antwerpen biedt”, zei de Antwerpse schepen voor Werk Marc Van Peel, die zo veel mogelijk moeilijke doelgroepen aan werk wil helpen.