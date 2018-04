Rita Ora huilt na minuut stilte voor Avicii in Breda

“Ik heb dit nummer niet meer gezongen sinds zijn dood. Het gaat moeilijk worden”, sprak Rita Ora voor ze het nummer inzette. Ze ging verder met een verzoek om 1 minuut stilte te houden voor de Zweedse dj, en tijdens die minuut stilte kwamen de tranen.

@RitaOra did a minute silence in memory of Avicii. She started crying and then performed "Lonely Together". Im proud to stan pic.twitter.com/FjT5KoyIHr