Jongeman loopt blijvend hersenschade op na vechtpartij tijdens galabal

Leuven / Sint-Niklaas - Een 20-jarige jongeman die in coma werd geslagen op het galabal van studentenclub Waasse Leuven in Hotel Serwir in Sint-Niklaas, houdt er blijvende hersenschade aan over. De dader werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter en onder voorwaarden vrijgelaten.

Het galabal van studentenclub Waasse Leuven beloofde op vrijdag 30 maart een groot succes te worden.

De aanwezigen, allemaal jongeren uit het Waasland die in Leuven studeren en hun vrienden, genoten eerst van een feestelijke receptie en schoven daarna de voeten onder tafel voor een diner.

Maar tijdens het dansfeest dat daarop volgde, raakten de gemoederen verhit. Er ontstond een vechtpartij, waarbij een 20-jarige jongeman werd neergeslagen en zwaar ten val kwam.

Het slachtoffer belandde in een coma en werd wekenlang verzorgd in het ziekenhuis. De medische toestand van de jongeman is nog steeds zorgwekkend. Nu al staat vast dat hij aan de klap blijvende hersenschade zal overhouden.

Aanvankelijk was onduidelijkheid over wie de bewuste slag had uitgedeeld.

Oproep naar getuigen

De studentenclub Waasse Leuven had daarom zelf een oproep gedaan naar getuigen van de feiten. “Op het einde van ons galabal zijn er dingen gebeurd die niet getolereerd kunnen worden”, klonk het in een mededeling van de groep. “We kregen te maken met een heftig geval van agressie, iets wat absoluut niet thuishoort op een galabal. Als iemand getuige is geweest van deze feiten vragen we om contact op te nemen. Het ging om een voorval met een zeer ernstige afloop. Elk beetje extra informatie, hoe klein ook, komt van pas.”

Onderzoek nog bezig

Dankzij verschillende getuigenissen en het speurwerk van de politie kon uiteindelijk een 22-jarige verdachte worden opgepakt.

“Hij werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde”, zegt woordvoerster Sarah Demeyer van het parket Oost-Vlaanderen.

“Die liet hem onder strenge voorwaarden vrij. Het gerechtelijk onderzoek in deze zaak is nog steeds bezig. In het belang daarvan kan er geen bijkomende informatie worden gegeven.”