N-VA-voorzitter onder vuur na “mislukte poging tot humor” over schepen

Kruibeke - Een mislukte poging tot humor over het nakende huwelijk van schepen Tina Van Havere (Samen voor Kruibeke) breekt plaatselijk N-VA-voorzitter Denis Hendrickx zuur op. Boven de boekcover Tiny leert pijpen kondigt hij de scheiding van de schepen aan.

Denis Hendrickx putte zich vrijdag uit in verontschuldigingen, maar de vraag is of dat volstaat om aan te blijven als voorzitter van N-VA. Zijn ‘Tiny leert pijpen’-post op de site ‘Oude koeien en kluchten uit Kruibeke’ is bij veel mensen in het verkeerde keelgat geschoten.

Boven een afbeelding van het boek met de bedenkelijke titel plaatste de N-VA-voorzitter een volgens velen smakeloze boodschap.

“De opvolger van het boek hieronder is er: Tina gaat trouwen. Weldra te koop op het gemeentehuis van Kruibeke. Het boek Tina gaat scheiden is nog in productie. Waarschijnlijke releasedatum begin november 2018.”

Verontwaardigde reacties

Het algemeen gelach bleef beperkt tot huize Hendrickx en ook daar verstomde het na verontwaardigde reacties. “Proficiat meneer de voorzitter N-VA Kruibeke. Het is fijn om te weten hoe graag jij vrouwen te schande zet”, haalde de Kruibeekse Martine Vlaminck uit. Op Twitter noemde N-VA de post ‘inderdaad ongepast’.

Voor de N-VA’er zat er vrijdag niets anders op dan publiek door het stof te gaan. “Mijn slechte post was een mislukte poging tot humor genre De Ideale Wereld. Ik heb mij voor deze post reeds oprecht verontschuldigd bij Tina zelf en wil me ook excuseren tot opzichte van alle andere vrouwen die ik hiermee mogelijks beledigd heb”, klonk het.

“Domme, platvloerse praat”

Voor burgemeester Jos Stassen (Samen voor Kruibeke) is dat niet voldoende. “Ik hou van humor maar dit is domme, platvloerse praat. Zo respectloos ga je niet om met mensen. Ik denk dat hij en de N-VA hun conclusies moeten trekken.”

Denis Hendrickx zelf wist vrijdagavond nog niet of hij aan kan blijven. “Ik plaatste de post op een satirische site. Nu besef ik dat ik impulsief was en ik heb er spijt van. We zullen met de partij intern bekijken of mijn positie onder druk komt. We hoopten dat het zou overwaaien, maar als dit in jullie krant komt, zal dat niet lukken”, denkt de voorzitter. Schepen Van Havere liet weten dat ze de vrouwonvriendelijke post van Hendrickx betreurt.