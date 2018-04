Alleenstaande moeder geeft in haar huis transitmigranten een bed en wat te eten: “Ik wil zo weinig mogelijk weten over de plannen van mijn gasten”

Gent / Merelbeke -

Ook in het Gentse bieden burgers bijna iedere nacht onderdak aan vluchtelingen. Het zijn gewone mensen die het een schande vinden dat ons land vluchtelingen onder de blote hemel doet overnachten. Anima Eliano (36), een alleenstaande mama uit Merelbeke, is een van hen. “De eerste keer had ik uit voorzorg al mijn waardevolle spullen verstopt. Maar al na een half uur was mijn angst weg. Nu vertrek ik ’s morgens met een gerust hart naar mijn werk terwijl mijn gasten uitslapen.”