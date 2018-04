Twee minuten te laat? Belbus vertrekt zonder kleuters

Herentals - Een uitstapje naar Hidrodoe in Herentals eindigde maandag met een teleurstelling voor een groep kleuters van de school Het Rietje in Westerlo. “We waren twee minuten te laat voor de belbus en die liet ons gewoon staan”, zegt begeleidster Naomi Avonts.

De bedoeling was het bezoek aan Hidrodoe te combineren met een ervaring met het openbaar vervoer. Dat pakte iets anders uit. “We reden met een gewone lijnbus van Westerlo naar het station van Herentals. Daar wachtte de belbus om ons tot vlakbij Hidrodoe te brengen, zo’n anderhalve kilometer verderop.” Alles verliep vlot tot het omgekeerde traject moest worden afgelegd. “De afspraak voor de belbus was 13.41 uur en we waren inderdaad twee minuten te laat. De bus was weg. Een andere belbus sturen kon pas anderhalf uur later. Met ruim twintig kleuters zijn we dan te voet naar het station gestapt waar de lijnbus naar Westerlo al was vertrokken. We waren zo veel te laat op school. We vinden het allesbehalve dat zo’n belbuschauffeur niet even wacht als hij weet dat hij meer dan twintig kleuters moet oppikken.” De school stuurde een brief naar De Lijn.

Woordvoerder Tom Van De Vreken van De Lijn is formeel. “Op de afspraken die met de groep gemaakt zijn, staat duidelijk dat men op tijd aan de halte moet zijn en beter nog even te vroeg. Vertraging betekent ook dat ook de volgende bestemmingen niet tijdig worden bediend. Ook die klanten moeten aansluitingen halen en verdienen een stipte afspraak.”