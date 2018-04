Brand legt loods carnavalsvereniging in de as: “Allez, we weten hoe we de opbrengst van ons eetfestijn moeten besteden”

Melle / Merelbeke - Een zware brand in een loods in Melle heeft vrijdagochtend de praal­wagen en het werkmaterieel van carnavalsvereniging De Triange­leers vernield. Een expert onderzoekt wat het vuur heeft veroorzaakt.

De Triangeleers oogstten in maart veel ooh’s en aah’s toen ze met hun ‘après-ski’- praalwagen door de straten van Merelbeke reden. Valse sneeuw, skiërs met een mok bier in de hand, kerstbomen en een discobar maakten het plaatje compleet. Na afloop de parade werd de wagen geparkeerd in een loods in de Vijverwegel, in Melle.

Het was de bedoeling om de wagen af te breken en zo veel mogelijk materiaal te hergebruiken voor de volgende carnavalsstoet. Maar dat zal helaas niet meer lukken. Vrijdagochtend omstreeks 3 uur brak om een nog onbekende reden brand uit in de loods. “We werden opgeroepen door een automatisch brandalarm. Bij aankomst sloegen de vlammen al door het dak”, zegt de brandweer.

1.000 euro geïnvesteerd

Door problemen met de watertoevoer duurde het een tijd voor de brand helemaal onder controle was. Al snel was duidelijk dat niet veel zou overblijven van wat in de loods lag. “We hebben onlangs duizend euro geïnvesteerd in een tweedehandse oplegger en een tractor. Daar blijft alleen nog het chassis van over. Ook als ons werkmaterieel is vernield, net als de wagen waarop Prins Carnaval staat tijdens de stoet”, zegt Eric Meerschaut, de voorzitter van de carnavalsvereniging.

Hoe en waar de brand is ontstaan, in de loods zelf of in een van de aanpalende bedrijven, was vrijdag nog niet duidelijk. “Dat onderzoeken is het werk van een expert”, zegt de brandweer. “Naast de loods van de carnavalsvereniging ligt een verffabriek. Gelukkig konden we die vrijwaren.”

Verzekerd

Omdat er hinder was van prikkelende rook, raadde het gemeentebestuur de omwonenden aan hun huis goed te verluchten.

De brand betekent niet het einde van De Triangeleers. Voorzitter Eric Meerschaut rekent erop dat de verzekering de schade vergoedt. “Als tegen oktober alles is geregeld, ben ik een gelukkig man. Dan moeten we beginnen te bouwen aan de wagen voor de carnavalsstoet van 2019. Dit weekend organiseren we een eetfestijn. Het geld dat we daar ophalen, kunnen we in elk geval goed gebruiken.”