Chris Bonkoffsky versprak zich tegen zijn schoonzus. Broer getuigt: “Ik ben zeker: mijn broer zat bij de Bende van Nijvel”

Dendermonde -

“Bij ons is er nul twijfel. Waarom zou ik liegen over de rol van mijn broer?” De familie Bonkoffsky reageert voor het eerst op de recente twijfel bij het gerecht dat Chris Bonkoffsky de Reus was. “Chris was bloednuchter toen hij zei dat hij bij de Bende had gezeten”, zegt broer P. Ook bij zijn ex-vriendin en gewezen schoonzus ging hij subtiel te biechten, blijkt nu.