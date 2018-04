Opgepast: de dodelijkste verkeersdagen van het jaar komen eraan

Dag van de Arbeid, Onze-Lieve-Heer Hemelvaart en Pinkstermaandag. Er ligt weer een maand vol feestdagen en verlengde weekends voor ons. Leuk en ontspannend. Én gevaarlijk, want feestdagen zijn altijd zware dagen op de weg, en al zeker in mei. “Door het mooie weer zijn er meer kwetsbare weggebruikers, waardoor het aantal ongevallen toeneemt”, zegt ­Vias Institute.

Bent u bij de gelukkigen die kunnen genieten van drie brugdagen en verlengde weekends deze maand? We hopen het voor u. Maar als u de baan opgaat, pas dan op.

Feestdagen zijn sowieso zwarte dagen op de weg. En die in mei de zwartste van allemaal. Het aantal verkeersslachtoffers piekt op de Dag van de Arbeid¬, Onze-Lieve-Heer Hemelvaart en pinkstermaandag. Op die dagen van de jaren 2014 tot 2016 ¬vielen in totaal 2.489 doden en gewonden, of gemiddeld 830 per jaar, zo blijkt uit cijfers van verkeersveiligheidsinstituut Vias.

Hemelvaartsdag is misschien de dag met de minste gewonden, maar het is wel de meest dodelijke feestdag van het Jaar. “Mooi weer zorgt voor extra mensen op de fiets of de motor”, zegt Vias-woordvoerder Stef Willems. “Of ze maken een wandeling. Er zijn dus meer weg¬gebruikers in het verkeer, vooral kwetsbare weggebruikers, waardoor het aantal ongevallen toeneemt.”

Hoe komt het dat we zulke onvoorzichtige weggebruikers zijn op feestdagen? “Er is dan minder auto- en vrachtverkeer dan op normale dagen”, zegt Willems. “Bestuurders vinden dat blijkbaar een reden om sneller te mogen rijden. Overdreven snelheid is nog altijd een belangrijke oorzaak van ongevallen op de weg.”

Ook de herfst is dodelijk

Ook op feestdagen in november – Allerheiligen en Wapen¬stilstand – vallen opvallend veel verkeersslachtoffers. Allerheiligen is de op één na dodelijkste feestdag.

Willems is niet geheel verbaasd dat ook de herfstperiode zo slecht scoort. “Er kruipen dan weer meer mensen achter het stuur, omdat het kouder wordt. Maar ze passen hun rijgedrag niet aan. Nochtans kan de weg er dan gevaarlijk bij liggen door een nat wegdek of bladeren op straat.”