Beschonken moeder riskeert jaar cel na zwaar auto-ongeval met kinderen

Wichelen / Berlare - Een 32-jarige vrouw uit Wichelen riskeert een jaar cel nadat haar twee kinderen levensgevaarlijk gewond raakten bij een ongeval op de Emiel Hertecantlaan in Berlare.

Natalie C. was op 8 maart van vorig jaar om 19.30 uur op de terugweg van een speeltuin in Berlare toen ze met haar auto inreed op drie geparkeerde wagens. Haar kinderen van 5 en 8 jaar, die niet reglementair waren vastgemaakt in de auto, waren door de zware klap even in levensgevaar. Na controle bleek Natalie C. 2,16 promille alcohol in het bloed te hebben. Uit het verslag van de verkeersdeskundige was ook gebleken dat ze op het moment van het ongeval aan een snelheid van 80 à 90 kilometer per uur reed waar er maar 50 kilometer per uur toegelaten was. “Bovendien stelde Nathalie C. zich agressief op tegenover de agenten die na de aanrijding ter plaatse kwamen”, zette openbaar aanklager Dries Tanghe vrijdag uiteen tijdens het proces van de vrouw in de politierechtbank van Dendermonde. “Bovenop de celstraf vraag ik ook een rijverbod van twee jaar en drie maanden, het opnieuw afleggen van alle proeven en een boete van 2.400 euro.”

Grote spijt

Nadine Maes, de advocaat van Natalie C., legde de nadruk op de grote spijt die haar cliënt heeft over wat er die bewuste avond is gebeurd. “Ze weet niet waarom ze haar kinderen op deze manier in gevaar heeft gebracht. Het is een moeder die haar kinderen graag ziet. Ze betekenen alles voor haar. Na het ongeval heeft ze zich onmiddellijk laten begeleiden. Het was voor mijn cliënt de eerste en enige keer dat ze in aanraking kwam met het gerecht.”

Politierechter Peter D’Hondt stelde een wetsdokter aan die moet nagaan of Natalie C. mentaal en fysiek nog wel in staat om een auto te besturen. Het verslag daarvan wordt besproken op 5 oktober. Daarna volgt het vonnis in de zaak.