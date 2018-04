Vilvoorde / Machelen - De realisatie van Uplace lijkt verderaf dan ooit tevoren nu het Grondwettelijk Hof de Vlaamse regering terugfluit inzake een verlopen handelsvergunning voor het winkelcomplex. Bij Uplace ziet men geen problemen.

Over de toekomst van Uplace is de voorbije decennia zo veel inkt gevloeid dat in de wirwar van decreten, besluiten, vergunningen en beroepsprocedures niemand nog durft voorspellen of het complex er komt ...