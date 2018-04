Rel over opruimen duizend grafstenen nog maar net gaan liggen, of daar is de volgende: “Nu gaan ze zelfs de naambordjes verwijderen”

Hasselt / Diepenbeek -

Er is opnieuw commotie ontstaan over het kerkhof in Diepenbeek. Net nu de gemoederen stilaan gaan liggen waren rond het opruimen van zowat duizend grafstenen, is er opnieuw heibel. Met aanplakbrieven heeft het gemeentebestuur laten weten dat de naambordjes aan de strooiweide na vijftien jaar zullen worden weggehaald. En dat zorgt voor hevige discussies.