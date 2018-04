Zus van mishandelde comapatiënt: “Ouders van gefrustreerde verpleger zijn onze vrienden”

Sint-Niklaas - De familie van Daniël Goemaere was vrijdag nog niet op de hoogte van de aanhouding van Bram V.d.E. Zijn zus Magda reageerde emotioneel op het nieuws.

“De ouders van Bram zijn altijd onze vrienden geweest. We kenden Bram ook van in Ter Wilgen. Hij was altijd vriendelijk. Toen hij werd opgepakt voor de brandstichting zijn we zijn moeder zelfs nog gaan troosten, omdat ze enorm in de put zat. Toen kreeg ik wel een vermoeden dat Bram mogelijk iets met het geweld op Daniël te maken had, maar ik heb nooit iets gezegd. De zaak werd door het OCMW ook altijd een beetje afgeketst.”

Daniël Goemaere is intussen overleden, zij het niet aan de verwondingen van het geweld.