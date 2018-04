De enige plaats waar Jules (8) zich thuis voelt: een kartonnen doos

Antwerpen -

Jules zit in het tweede leerjaar van basisschool K’do in Antwerpen en heeft ADHD en regulatiestoornissen. In de school waar hij nu zit, geven ze geen aangepaste begeleiding. Hij kreeg wél zijn eigen prikkelvrije ruimte in de klas: een kartonnen doos. “Jules is slachtoffer van het M-decreet”, zeggen ouders Michael en Valerie.